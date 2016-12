Kiev: "In Crimea siamo alla guerra" Usa: "La Russia minaccia la pace"

Il premier ucraino, Arseni Iatseniuk, avverte: il conflitto in Crimea è passato a una fase militare perché i soldati russi hanno cominciato a sparare su quelli ucraini. La tensione cresce, con la Francia che si sospende dai lavori in vista del G8, Putin che firma l'accordo con la Crimea per l'annessione e dice che quel Paese "è russo da sempre", irridendo le sanzioni occidentali.

00:29 Obama e Merkel condannano passi annessione

Il presidente Barack Obama e la cancelliera Angela Merkel hanno avuto un colloquio telefonico in cui "hanno condannato le mosse formali della Russia per l'annessione formale della Crimea" e "hanno concordato di continuare a sottolineare con il presidente russo Vladimir Putin che c'è un chiaro percorso per risolvere la crisi con mezzi diplomatici". Lo rende noto la Casa Bianca.

23:16 Onu: mercoledì convocato Consiglio Sicurezza

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà nuovamente domani sull'Ucraina alle 15 ora locale, le 20 in Italia. Lo fa sapere il Palazzo di Vetro. A richiedere la riunione è stata l'Ucraina.

22:06 Nato non riconoscerà annessione Crimea

"L'annessione della Crimea è illegale e illegittima, e gli alleati dell'Alleanza Atlantica non la riconosceranno". Lo ha detto il numero uno della Nato, Anders Fogh Rasmussen, a Washington dove ha ricevuto il premio Hillary Clinton per la promozione del ruolo della donna nel settore della pace e della sicurezza.

21:07 Morto anche un militare filo-russo

Sono due i morti oggi nel corso di una sparatoria a Simferopoli, un militare ucraino e un membro delle 'forze di autodifesa' filorusse. Ne ha dato notizia un portavoce della polizia locale, citata dall'agenzia Interfax-Ucraina. Ci sono anche due feriti, un militare ucraino e un para militare filo russo.

19:43 Van Rompuy non andrà a Mosca

Contrariamente a quanto detto in precedenza, il presidente Ue Herman Van Rompuy non vedrà Putin ma resterà a Bruxelles. E' quanto si apprende da fonti europee. Secondo indiscrezioni, Van Rompuy avrebbe cancellato il viaggio a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin in quanto questo è stato reso pubblico.

19:13 Militari ucraini autorizzati a usare le armi

I militari ucraini in Crimea sono autorizzati a usare le loro armi. Lo fa sapere il ministero della Difesa di Kiev in una nota. La decisione arriva dopo che il governo ucraino ha annunciato l'uccisione di un soldato ucraino in seguito a un attacco di presunti militari russi a Simferopoli.

18:29 Francia: "Russia non è sospesa dal G8"

"La partecipazione della Russia nel G8 non è sospesa". E' quanto precisa il portavoce del ministero degli Esteri della Francia, Romain Nadal, dopo che questa mattina il ministro degli Esteri, Laurent Fabius, aveva parlato della sospensione di Mosca dal G8. "Ciò che è sospesa - chiarisce il ministero - è la nostra partecipazione ai lavori preparatori del G8 previsto a Sochi"

18:07 Domani Van Rompuy incontra Putin

Il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy incontrerà domani Putin nella sua residenza fuori Mosca di Novo Ogariovo. A riferirlo sono fonti del Cremlino.

18:01 Kiev accusa: soldato ucraino ucciso in un attacco

Un militare ucraino è stato ucciso in un attacco condotto da militari russi a Simferopoli, in Crimea. Lo sostiene l'agenzia Unian citando il direttore del centro ucraino di ricerca politico-militare Dmitri Timchuk.

17:48 Usa: nuove sanzioni dopo annessione Crimea

Dopo la decisione di Mosca di annettere la Crimea ci saranno nuove sanzioni, come ha annunciato il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney.

17:39 Iatseniuk: "Una rapina l'annessione della Crimea"

Il premier ad interim ucraino, Arseni Iatseniuk, ha definito "una rapina su scala internazionale" l'annessione della Crimea da parte della Russia, come riferiscono alcuni media americani.

17:39 Crimea, Ue non riconosce annessione

"L'Ue non riconosce e non riconoscerà l'annessione della Crimea e Sebastopoli alla Federazione russa". Così i presidenti di Commissione e Consiglio Jose' Manuel Barroso e Herman Van Rompuy in una dichiarazione congiunta.

17:28 Washington: "La Russia minaccia la pace"

Quello che sta facendo Mosca e le decisioni del presidente russo Vladimir Putin "sono una minaccia alla pace". Così ha detto il portavoce della Casa Biamca, Jay Carney.

17:26 Casa Bianca: sanzioni contro le provocazioni russe

"Le sanzioni ai danni dell'economia russa e alla sua moneta sono la risposta a delle provocazioni. L'obiettivo della politica Usa è rendere chiaro che nel 2014 questo tipo di azioni non possono essere tollerate dalla comunità internazionale": così la Casa Bianca replica al presidente russo, Vladimir Putin.

17:18 Usa: dalla Russia minaccia alla sicurezza internazionale

"Le azioni della Russia sono una minaccia alla sicurezza internazionale": lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney