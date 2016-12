Karzai a talebani: ora basta guerra

20:19 - Il presidente Hamid Karzai ha rivolto un appello "agli opponenti armati del governo" a non lasciarsi sfuggire "l'opportunità storica" del ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan e di "unirsi agli sforzi per portare la patria verso la pace, la prosperità ed il progresso". In un comunicato in cui ha accolto con soddisfazione l'annuncio di Obama, Karzai ha chiesto ai talebani "di porre fine a una guerra condotta con la scusa di combattere gli stranieri".