Isis, Onu: 8.500 morti in Iraq

21:32 - "Da gennaio in Iraq sono stati colpiti 25mila civili, di cui almeno 8.500 morti". Lo ha detto il rappresentante speciale Onu in Iraq, Nikolay Mladenov, al Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite. Proprio i Quindici, in una dichiarazione adottata all'unanimità hanno condannato "fermamente gli attacchi delle organizzazioni terroristiche, tra cui l'Isis, in Iraq, Siria e Libano, e sottolineato che questa offensiva pone una grave minaccia per la regione".