24 giugno 2014 Iraq, ribelli dell'Isis controllano raffineria

Aerei del regime siriano e non droni americani hanno compiuto raid contro postazioni di miliziani qaedisti

18:08 - I ribelli sunniti in Iraq hanno annunciato di avere preso il controllo della principale raffineria petrolifera in Iraq, quella di Baiji, nella provincia di Salahuddin, a nord di Baghdad. La raffineria, che è rimasta sotto assedio per 10 giorni, produce un terzo del fabbisogno di petrolio raffinato del Paese, scrive la Bbc online.

Caccia siriani hanno bombardato Isis - Aerei del regime siriano e non droni americani hanno compiuto raid contro postazioni di miliziani qaedisti a ridosso del confine siro-iracheno: lo afferma la tv panaraba al Arabiya, che cita fonti tribali della zona frontaliera irachena di Al Qaim. In precedenza era stato lo stesso dipartimento della difesa Usa a smentire l'azione di droni americani. "Le voci sui media che droni Usa hanno colpito obiettivi dell'Isis in Iraq non sono vere", ha affermato in un tweet il portavoce del Pentagono, ammiraglio John Kirby.



Sondaggio: americani bocciano Obama in politica estera - Barack Obama bocciato dagli americani per la politica estera. Secondo un sondaggio di New York Times e Cbs, il 58% non approva il presidente americano nella sua gestione degli affari esteri, 10 punti percentuali in più rispetto al mese scorso. Si tratta della percentuale più alta da quando Obama ha assunto l'incarico nel 2009. Il 52% degli interpellati non approva come Obama sta gestendo l'attuale situazione in Iraq.



Campagna di Isis su Twitter anche con hashtag mondiali - E non conosce limiti la massiccia campagna su internet lanciata dai ribelli dell'Isis. Secondo l'Independent online, infatti, i jihadisti piazzano nei loro messaggi su Twitter gli hashtag più usati dagli sportivi che seguono i mondiali di calcio in Brasile, come #Brazil2014, #ENG, #France and #WC2014 per "dirottare" sui loro profili o siti con materiale di propaganda possibili reclute o donatori che contribuiscano alla causa del gruppo che sta conquistando una citta' dopo l'altra nell'Iraq occidentale. Questo permetterebbe di rivolgersi a un bacino di milioni di utenti, spiega sempre il sito del giornale.