India, anziana di 84 anni violentata

07:22 - Una donna di 84 anni residente in Kerala (India meridionale) è morta in ospedale dopo aver subito una violenza sessuale da parte di una o più persone che la polizia sta ricercando. Lo scrive l'agenzia di stampa Pti. La polizia ha reso noto che l'anziana, che viveva sola a Trivandrum, è stata trovata nella sua abitazione in stato di incoscienza da alcuni vicini preoccupati perché non l'avevano vista durante il giorno.

Trasferita nel Medical College Hospital la donna è morta qualche ora dopo. L'autopsia, precisa l'agenzia citando fonti mediche, ha confermato che la donna aveva subito una violenza sessuale.