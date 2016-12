Forte scossa alle isole Salomone

15:21 - Una nuova forte scossa, di magnitudo 7.7, è stata registrata al largo delle isole Salomone, in seguito alla quale il Centro tsunami per il Pacifico ha lanciato l'allerta per le isole stesse, per Vanutu e per Papua Nuova Guinea. Il sisma, segnalato a 35 chilometri di profondità, circa 110 chilometri a sud di Kira Kira e 321 a sudest di Honiara, è il secondo, nel giro di poche ore, nella stessa area, colpita sabato da una scossa di magnitudo 7.6.