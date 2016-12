Colombia, due ministre gay. Cecilia Alvarez Correa: amo Gina Parody

12:21 - Sono gay e soprattutto si amano. E' un doppio coming out, diretto e indiretto, quello avvenuto in Colombia, paese considerato cattolico e conservatore, da parte di una delle ministre del governo di Juan Manuel Santos, scatenando inevitabilmente polemiche. Cecilia Alvarez Correa, ministra per il Commercio, l'Industria e il Turismo, ha ammesso in un'intervista con la radio Rnc il suo legame con la collega per l'Educazione, Gina Parody.

"Non ho mai capito perchè questo tipo di domande (a sfondo sessuale) non le fanno agli uomini", ha esordito con un sorriso la ministra, chiedendosi "quanti uomini che hanno fatto parte del governo avranno avuto anche loro un orientamento sessuale simile al mio" e soprattutto ringraziando Santos per averla scelta per il suo governo "esclusivamente per motivi professionali, e senza mai intromettersi in questioni private".



La Alvarez Correa ha aggiunto: "Io sono pronta a discutere su qualsiasi cosa ma dal punto di vista professionale, non personale: se la mia vita personale interferisse con una questione che è di interesse pubblico non mi tirerei indietro, ma non credo che sia questo il caso".