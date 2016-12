Chelsea Clinton annuncia: "Sono incinta"

23:31 - Chelsea Clinton è incinta. L'ex First daughter, figlia di Bill e Hillary Clinton, ha annunciato di aspettare un bambino. Lo rendono noto i media Usa. "Questa notizia rende questo lavoro ancora più importante". Così, a caldo, Hillary Clinton, commenta la notizia che presto diventerà nonna, durante una iniziativa della ClintonFoundation sui diritti delle donne, dal titolo "Ragazze, non possiamo avere limiti".

Scatta l'ironia in Rete: "Candidato nel 2052" - Moltissime congratulazioni alla futura madre e ovviamente ai famosissimi nonni. Ma anche tanta ironia sta travolgendo il mondo dei social media. C'è chi sbuffa su twitter, sarcastico: "Mamma mia, un altro Clinton...". E chi ironizza su uno dei clan politici più potenti d'America: "Ora abbiamo un candidato alla Casa Bianca per le elezioni del 2052...". E tanti si chiedono se Hillary, già considerata anziana per puntare alla Casa Bianca, possa indebolire la sua immagine di aspirante 'Commander in Chief' una volta che diventerà 'nonna'.



L'annuncio arriva a sorpresa - "Spero di essere una buona madre per mio figlio, anzi spero per i miei figli, come i miei genitori sono stati per me", ha detto l'erede unica di una delle famiglie politiche più potenti d'America annunciando, a sorpresa, di essere incinta. Chelsea, che nei giorni scorsi non aveva escluso un debutto in politica (sindaco? senatore? Comunque non più un "no viscerale" al mestiere di famiglia) ha svelato la gravidanza incipiente nel corso di un dibattito al Girls Club del Lower East Side di New York in cui era l'ospite d'onore assieme alla mamma e futura nonna Hillary.



La futura mamma ha 34 anni ed è spostata con Marc Mezvinsky, un uomo d'affari anche lui figlio d'arte (entrambi i genitori sono stati per vari anni in Congresso anche se poi il padre, ex deputato democratico, è finito per qualche tempo in prigione per truffa dopo una bancarotta). Chelsea aveva annunciato l'anno scorso l'intenzione di far volare la cicogna: lo scorso ottobre aveva confidato alla rivista Glamour che per lei e per Marc il 2014 sarebbe stato "l'anno per avere un bambino".



La decisione dopo la morte della nonna - L'ex First Daughter aveva precisato che non c'erano considerazioni politiche nella decisione di avere un figlio nel 2014, con due anni di anticipo sulla potenziale corsa della madre alla Casa Bianca. "E' stato quando è morta mia nonna (la madre di Hillary) che con Marc abbiamo deciso di riesaminare i nostri progetti di vita e la prima cosa sulla quale siamo stati d'accordo è stata semplice. Vogliamo mettere su famiglia. Cosi' abbiamo deciso che il 2014 sarà l'anno del bebe'".