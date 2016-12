Brasile, auto travolge nonna e nipote Se la cavano solo con qualche graffio

13:03 - Stanno tranquillamente passeggiando sul marciapiede quando un'auto impazzita, dopo essersi schiantata contro un'altra vettura, li travolge in pieno, sotto l'occhio delle videocamere di sorveglianza. Due ruote del mezzo passano sopra la testa del bimbo e fanno subito pensare al peggio. E invece il piccolo, di 5 anni, si rialza come se nulla fosse accaduto. Per lui e per la nonna solo qualche escoriazione. Un vero miracolo accaduto a Annapolis, in Brasile.

Immediatamente soccorsi, i due fortunati protagonisti dell'incredibile incidente sono stati trasportati in ospedale. I medici hanno diagnosticato per entrambi solo qualche escoriazione.