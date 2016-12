Blindati russi oltrepassano il confine in Ucraina, gravi scontri nel Donbass

13:44 - Scontri tra le guardie di frontiera ucraine e una colonna di blindati arrivati dalla Russia sono in corso nel Donbass, nell'Ucraina sud-orientale. Lo sostiene l'ufficio stampa del comando ucraino antiterrorismo. La battaglia si sta svolgendo nei pressi dell'importante porto di Mariupol.

Secondo le forze armate di Kiev, la colonna avrebbe violato il confine nella zona di Sherbak-Novoazovsk, ma la sua avanzata sarebbe stata fermata dall'intervento delle guardie di frontiera.



Prima il vice comandante del battaglione di volontari pro-Kiev "Azov" aveva parlato di una colonna di circa 30 carri armati, mentre l'esperto militare Dmitri Timchuk - anche lui pro-Kiev - aveva affermato che mezzi bellici erano stati fermati dai soldati ucraini, ma altri (dieci mezzi blindati, due carri armati e due camion) continuavano a penetrare in territorio ucraino.



Nelle ultime 24 ore nei combattimenti tra le truppe governative e i miliziani separatisti nell'Ucraina sud-orientale quattro soldati ucraini sono morti e 31 sono rimasti feriti. Intanto i servizi segreti di Kiev (Sbu) sostengono di aver fermato il 22 agosto cinque abitanti di Kiev che stavano preparando atti terroristici e detenevano illegalmente armi, munizioni ed esplosivi.



Secondo l'Sbu, a "finanziare e coordinare" l'attività dei cinque arrestati erano "persone a Mosca" legate al leader del partito liberal-democratico russo Vladimir Zhirinovski. L'istrionico leader ultranazionalista ha perà respinto le accuse bollandole come "assurde" e ha detto che il suo partito non ha "preparato nulla" e non ha "niente a che fare" con i cinque arrestati.



La nuova sfida di Mosca: "Invieremo nuovi aiuti" -La Russia continuerà a essere coinvolta nella consegna di aiuti umanitari alle popolazioni dei Territori dell'Est. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha infatti annunciato l'invio di nuovi aiuti umanitari in Ucraina: "Un nuovo convoglio sarà inviato questa settimana seguendo la stessa rotta e gli stessi parametri", ha affermato.