Amministrative Francia,schiaffo a Hollande Dilagano l'astensionismo e Marine Le Pen

11:46 - Il giorno dopo il grande shock della "marea blu" del Fronte nazionale di Marine Le Pen che ha investito la Francia, nel mirino finisce quel 38,72% di elettori che ha disertato le urne al primo turno delle amministrative. Nelle elezioni, che vengono giudicate innanzitutto come uno schiaffo per il governo socialista e la presidenza di Francois Hollande in particolare, gli analisti ravvisano anche un monito durissimo ai partiti tradizionali.

Socialisti e Ump, da parte loro, hanno già moltiplicato gli appelli agli elettori affinché domenica si rechino in massa a votare per i ballottaggi. La destra, scossa dagli scandali degli ultimi giorni sulle intercettazioni dell'ex presidente Nicolas Sarkozy, approfitta relativamente del crollo socialista, anche se in molte città deve cedere il passo al partito della Le Pen, che presentando appena 500 liste in un totale di 36mila comuni ha portato a casa il 7% delle preferenze.



Secondo i risultati "consolidati", proiettati quindi sull'insieme del territorio nazionale, la destra otterrebbe il 46,54% dei voti, la sinistra il 37,74% e il Fronte nazionale il 4,65%. "Sanzionato" titola in prima pagina Le Parisien, su una grande foto del presidente Hollande. "Paura sulle città" è la prima di Liberation con l'immagine di Marine Le Pen sullo sfondo. "La sconfessione" è il grande titolo di prima di Le Figaro, con riferimento al capo dell'Eliseo. Se è vero che nelle amministrative a metà mandato gli elettori se la prendono quasi sempre con il governo in carica, "è raro che lo facciano in proporzioni del genere", osserva il più diffuso quotidiano regionale, Ouest France.



Il simbolo, del tutto inatteso, di quanto successo è la storica vittoria del candidato del Fronte nazionale, Steeve Briois, già al primo turno ad He'nin-Beaumont, nel nord. Ma non è da meno la disfatta del candidato socialista a Marsiglia, Patrick Mennucci, che finisce non soltanto distaccato di 20 punti dall'avversario UMP Jean-Claude Gaudin, sindaco uscente, ma anche quattro punti dietro Stephane Ravier, l'uomo del Fn.



Sarà invece necessario il fotofinish a Parigi, dove la candidata della destra Nathalie Kosciusko-Morizet, nonostante una campagna non proprio riuscitissima, ha ottenuto più voti (il 35,64%) della socialista Anne Hidalgo (34,4%), che ha beneficiato dell'investitura del sindaco uscente, Bertrand Delanoe.