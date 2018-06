Nelle scorse ore, Ubisoft ha ufficializzato lo sviluppo di Assassin's Creed Odyssey , nuovo capitolo della sua popolare saga di videogiochi d'azione, dopo che una foto di un portachiavi appartenente al merchandise ufficiale era inavvertitamente trapelata in rete, anticipando quello che avrebbe dovuto essere uno degli annunci principali dell'azienda durante la sua conferenza all' E3 2018 . La casa canadese ha dunque deciso di anticipare il reveal ufficiale, mostrando un breve teaser che conferma la presenza del gioco all'evento di Los Angeles e offre le prime indicazioni su quella che sarà la nuova ambientazione. Diamo un'occhiata.

Il video conferma dunque le indiscrezioni che volevano Odyssey essere un seguito diretto di Assassin's Creed Origins ambientato nell'Antica Grecia. Questo scenario offrirebbe a Ubisoft la possibilità di continuare a realizzare iniziative come la modalità educativa Discovery Tour e attività end-game all'interno del gioco come le Prove degli Dèi, sfruttando le innumerevoli divinità appartenenti alla mitologia greca.



Al momento in cui scriviamo non è stata confermata la data di lancio di Odyssey, e non è chiaro se Ubisoft sceglierà nuovamente di puntare su un ciclo biennale o se riprenderà la classica cadenza annuale che era stata interrotta dopo il fallimentare lancio di Syndicate. Maggiori informazioni saranno svelate all'E3 2018, evento a cui noi di Mastergame parteciperemo di persona per tenervi sempre aggiornati su tutte le novità da Los Angeles.