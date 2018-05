21 maggio 2018 16:49 Tre giochi originali e tutti da... toccare Questa settimana proviamo tre giochi belli da vedere, oltre che da giocare. Idee originali che si sposano perfettamente con l’interfaccia touch del vostro smartphone

Pagare o non pagare? È il dubbio del giocatore su mobile, che regolarmente si trova di fronte a dozzine, centinaia, migliaia di giochi che si scaricano senza spendere nulla, e pochi titoli che invece richiedono qualche euro di investimento. Per esempio Homo Machina è un piccolo capolavoro che dura al massimo due ore e costa poco più di tre euro, mentre Aero Smash si scarica gratuitamente, dura potenzialmente all’infinito, ma diventa quasi insopportabile per le continue richieste di acquisti in-App. E voi, che dite? Meglio un gioco “gratuito” ma che poi vi continua a chiedere un obolo, oppure un gioco che dura come un film e costa meno della metà di un biglietto del cinema?



HOMO MACHINANiente polmoni, né sangue o interiora: dentro il corpo umano ci sono tanti piccoli omini che muovono ingranaggi e manovrano macchine a vapore. Basato sulle illustrazioni di Fritz Kahn, Homo Machina è un puzzle tutto da esplorare: non ci sono istruzioni, dovrete capire da soli cosa fare e quando. Dovrete esaminare ogni “livello” (il cervello, la bocca, il cuore, gli occhi, il naso e via dicendo) e scoprire quali parti meccaniche potete azionare: per esempio, sollevare le palpebre (che sono una saracinesca d’acciaio) o sminuzzare il cibo sulla lingua con delle enormi cesoie posizionate al posto dei denti.



Artisticamente, è un piccolo capolavoro: lo stile delle immagini è unico, e ha un sapore anni ’30 a dir poco delizioso, che a volte sembra quasi sfociare nello steampunk più puro. I livelli sono divertenti: è piacevole giocare con membrane, tubi, macchine a vapore e capire cosa bisogna fare, anche se a volte è persino un po’ troppo oscuro. Se proprio vi bloccate, basta una ricerca su Google per trovare la soluzione video, ma il consiglio che vi diamo è di perseverare: oltretutto, il gioco dura al massimo un paio di orette, quindi cercate di godervelo fino in fondo senza “barare”. Se volete provarlo prima di acquistarlo, sul sito del publisher Arte c’è il primo capitolo (solo per PC, però) e si scarica gratuitamente.



Homo Machina è disponibile per iOS e per Android.



EDEN OBSCURAVi ricordate di PixelJunk Eden? Probabile che questo gioco PC/PS4 vi sia sfuggito nella marea di giochi che arrivano ormai settimanalmente sugli store digitali. Niente paura, potete recuperare quello che a tutti gli effetti è un “reboot”, e che arriva però solo sui device mobile. L’idea è la medesima: ci sono dei “giardini” dove si formano dei rampicanti tra cui fluttua il polline. Il vostro esserino deve raccogliere il polline girando tra i rampicanti un po’ come uno Spider-Man lillipuziano che può agganciarsi ai filamenti, roteare come un mulinello e lanciarsi in una serie di scatti nello spazio. Se supera il numero massimo di scatti, “cade” verso il basso ed è game over.



Dopo tre livelli tutorial, inizia il divertimento vero perché appaiono i primi “nemici”, che dovete colpire con “cariche” precise e potenti. Il gioco accede alla vostra fotocamera per stuzzicanti interazioni con l’ambiente che vi circonda, per esempio chiedendovi di cercare un certo colore attorno a voi, oppure sovrapponendo i suoi giardini onirici all'ambiente circostante. Il confine tra “gioco” e “esperimento interattivo” è sottile, ma diverte e funziona.



Eden Obscura è disponibile solo per iOS, e, al momento, è gratuito.