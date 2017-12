Mondo FUT: la squadra della settimana e... Khedira!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANAL'undici natalizio della settimana numero 14 è proprio “bello e impossibile” come cantava la Gianna nazionale tanti anni fa. Purtroppo, niente formazione ad “Alberto di Natale” ma un 3-4-1-2 con interpreti di valore assoluto. Tanto per gradire, la coppia d'attacco è composta da due terzi dell'ex “MSN” che deliziava il pubblico al Camp Nou fino allo scorso anno: Neymar (94) e Suarez (93). Stranamente “el pistolero” ha una quotazione più alta rispetto a quella dell'asso brasiliano: tra i due ballano circa 50.000 crediti e siamo oltre la milionata (per la precisione sui 1.200.000 crediti).



Scegliere tra i due è come scegliere tra un Barolo o un Brunello: si tratta di due fenomeni assoluti, due attaccanti con caratteristiche diverse ma estremamente letali in area di rigore. Suarez è più fisico e più forte nel gioco aereo, Neymar più abile nel dribbling e più rapido e ha un trattamento di palla e skill da cinque stelle. Per chi non se li può permettere è sempre possibile ripiegare sull'economico Raffael (86), un trequartista in forza al Borussia di Mönchengladbach nella Bundesliga. Per meno di 50.000 crediti portate a casa un giocatore abile a muoversi tra le linee e dotato di un fenomenale tiro dalla media distanza. Ottimo passatore, Raffael si dimostra ottimo anche nel saltare gli avversari uno contro uno: manca un po' di velocità (non è il CR7 della situazione che si fa il campo da un'area all'altra come un treno!) e di fisicità.



Centrocampo, invece, con qualche interessante variazione sul tema: David Silva (90) del Manchester City è fuoriclasse assoluto, mentre Pjanić (87) e, soprattutto, Milinković-Savić (83) studiano per arrivare a quel livello. L'australiano Moody (84) invece è una sorpresa assoluta, il classico “underdog”. Trattasi di una vera e propria “bestia” da comprare: il centrocampista del Huddersfield Town ha fisico, buoni piedi, tiro potente ed è abile pure nella fase difensiva. Insomma, un tuttofare che costicchia (circa 80.000 crediti) ma può essere un vero affare per chi gioca con una formazione made in Premier. Sia il giovane centrocampista serbo della Lazio, sia il veterano bosniaco in forza alla Juve sono due buoni acquisti anche se un po' troppo costosi: il primo è già stato ribattezzato il nuovo Pogba per le affinità tecniche, il secondo è un artista del passaggio e dei calci piazzati.



Per la difesa a tre abbiamo un habitué di Mondo FUT, Naldo (84) dello Schalke 04, e due ex del campionato italiano, Alonso (84) e Vrsaljko (84). Il centralone brasiliano (è alto quasi due metri) è da anni una delle “bestie” preferite dai giocatori di FUT. In questa versione nera recupera un po' di velocità e non è affatto male: prezzo sui 40.000. Per quanto riguarda il laterale croato che milita nella squadra del Cholo Simeone il giudizio è ampiamente positivo: bravo in marcatura, veloce, solido, completo e buon prezzo (circa 43.000). L'ex viola Marcos Alonso invece può essere utilizzato anche come centrocampista o persino in attacco: il prezzo - in questo caso - sale a quota 90.000.



In porta invece abbiamo Lopez (85) del Lione: per quella cifra (35.000 crediti) si trova decisamente di meglio. In panca segnaliamo il laterale del Monaco Sidibé (82), l'atalantino Ilicic (83) e il centrocampista portoghese Pizzi (84), talentuoso tuttofare a centrocampo del Benfica. Da segnalare anche l'ex promessa del calcio olandese Ryan Babel (81): in questa versione potenziata da circa 14.500 crediti è un acquisto davvero interessante.