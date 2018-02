14 febbraio 2018 11:30 Dynasty Warriors 9 - La recensione Un magico tuffo nellʼantica Cina, mai così ricca di cose da fare e di battaglie da combattere

Dynasty Warriors 9, sviluppato da Omega Force, ha una lunga storia, che vede l’ultimo nato in casa Koei Tecmo trasformarsi da classico gioco d’azione a vero e proprio “sandbox”, presentandosi come un Grand Theft Auto in salsa orientale. In sella al nostro fido destriero, possiamo attraversare le sconfinate lande della Cina Imperiale oppresse dalla guerra, cercando di condurre alla vittoria la nostra fazione. Ma state in guardia: non sarà certo un’impresa facile.

Dynasty Warriors, una serie assai apprezzata e seguita soprattutto in Giappone, arriva al nono episodio cercando di cambiare volto e mutando da semplice gioco d’azione a vero e proprio open world. Legata da sempre a una struttura simile ai classici action nipponici in 3D (chiamati “musou”), la saga prova a seguire le orme degli apprezzatissimi GTA e Assassin’s Creed, immergendoci in uno sterminato territorio ricco di cose da fare e luoghi da esplorare. Basato sul “Romanzo dei Tre Regni”, un classico della letteratura cinese, Dynasty Warriors 9 ci porta in un’enorme regione, dove condurre alla vittoria uno dei novanta protagonisti a disposizione.

Divisi in quattro fazioni, questi Generali sono in grado di spazzare via interi eserciti completamente da soli, ma stavolta non basteranno semplici battaglie all’interno di zone circoscritte per procedere. Il fine ultimo di Dynasty Warriors 9, infatti, è di estendere il nostro territorio, e conquistare pian piano tutti e tre i regni. In questo senso, il gioco è molto ambizioso: le terre dell’antica Cina sono decisamente vaste e ricche di ostacoli naturali.



La giocabilità, che si arricchisce di numerosi elementi esplorativi, ha come base i classici combattimenti visti nella serie, opportunamente ampliati e diversificati in modo da offrire un’azione più varia appagante. Nei campi di battaglia, raggiunti i punti chiave dove lottare, siamo sempre “uno contro tutti” e i nostri alleati fungono da semplice contorno decorativo. Riportandoci alla mente alcuni classici della cinematografia orientale, come La Foresta dei Pugnali Volanti, gli eroi di Dynasty Warriors 9 volteggiano tra centinaia di nemici e infliggono diversi attacchi a seconda del tasto utilizzato. Gli avversari si possono stordire, gettare in aria, schiacciare, come fossero semplici birilli.

Gli eroi di Dynasty Warriors 9 IGN 1 di 13 IGN 2 di 13 IGN 3 di 13 IGN 4 di 13 IGN 5 di 13 IGN 6 di 13 IGN 7 di 13 IGN 8 di 13 IGN 9 di 13 IGN 10 di 13 IGN 11 di 13 IGN 12 di 13 IGN 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Alcuni dei personaggi che potremo controllare nel nuovo capitolo della saga. leggi tutto Nei giochi precedenti, la conquista delle basi nemiche era confinata in livelli piuttosto piccoli e lineari. Al contrario, Dynasty Warriors 9 offre un’intera regione da conquistare gradualmente. Ciascun trionfo in battaglia offre diversi vantaggi, assicurandoci nuove cittadine da usare come centri tattici e punti di rifornimento. Nonostante le ottime intenzioni degli sviluppatori, talvolta si può percepire un senso di dispersione a causa delle numerose attività disponibili: superare questo ostacolo significa godersi appieno la rinnovata struttura di gioco, fatta di scontri vigorosi, battute di caccia e pesca, e ricerca di materiali per la costruzione di armi, oggetti e accessori. Il fascino di potersi dedicare a uno spropositato numero di missioni secondarie, tra cui anche la cura della nostra casa, è davvero impagabile.

Le nuove opportunità strategiche, come le possibili infiltrazioni nelle basi nemiche, si rivelano poco incisive e mai tanto efficaci come un poderoso scontro diretto. Tecnicamente, anche se con qualche difficoltà a gestire la mole di elementi su schermo, il gioco offre un’estetica attenta e ricercata, che disegna meravigliosi scenari orientali immersi nella natura. Dynasty Warriors 9, nel complesso, si rivela un open world forse un po’ acerbo, ma certamente degno di nota. Gli scontri con i nemici appaiono un tantino diluiti all’interno di uno scenario fin troppo vasto. Tuttavia, l’esito di questo nuovo percorso intrapreso da Omega Force è un audace passo in avanti per la naturale evoluzione della saga.