Xbox: arriva il controller per diversamente abili

È da tempo che Microsoft, nella persona di Satya Nadella, CEO della compagnia, sta pensando a dei sistemi di controllo per videogiochi adatti anche alle persone diversamente abili.



Il controller completamente programmabile studiato dal team Xbox è apparso in rete in questi giorni, in anticipo rispetto all'annuncio che arriverà nel corso dell'E3, la fiera di videogiochi più importante dell'anno che si terrà a Los Angeles dal 12 al 14 giugno (ve ne abbiamo parlato qui).



Al momento non si conoscono ancora nello specifico le funzionalità dei vari tasti disposti sulla tavoletta rettangolare, ma sappiamo per certo che i due cerchi più grandi corrispondono ai tasti principali della famiglia di console Xbox One, ovvero "A" e "B".



Il prezzo del controller, che funzionerà, come da tradizione, anche su PC Windows, dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 euro; continuate a segurici per scoprire tutte le novità delle prossime settimane.