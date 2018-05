Il Belgio continua la rivolta contro le loot box nei videogiochi

Dopo la presa di posizione da parte del Belgio, che ha dichiarato "illegali" le cosiddette loot box (le casse premio acquistabili in cambio di denaro reale nei videogiochi) paragonandole senza mezzi termini al gioco d'azzardo, l'ente Belgian Gaming Commission procede la sua personale crociata contro il fenomeno delle microtransazioni.



Il responsabile dell'ente, Peter Naessens, ha infatti incitato il governo belga a perseguire penalmente tutti quei giochi che offrissero un sistema di loot box, fino a bandirli dal paese o impedirne la vendita ai minori di 18 anni. In tutta risposta, il Ministro della Giustizia belga Koen Geens incontrerà alcuni rappresentanti dell'industria videoludica per stabilire quale sarà il destino di giochi come Overwatch, Counter-Strike: Global Offensive e FIFA 18 nel territorio.