PES 2019 presenta la terza maglia del Liverpool

Pro Evolution Soccer 2019 è stato scelto dal Liverpool per presentare con un video di gioco la terza maglia della squadra per la stagione 2018/2019.



"I fan del Liverpool possono veder in anteprima i loro giocatori preferiti entrare nel campo di gioco indossando la nuova maglia caratterizzata da una trama di colore grigio violetto, I Reds sono la prima squadra di calcio che utilizza la grafica di un videogioco per svelare una nuova divisa di gioco", si legge nel comunicato stampa dei Reds, che continua così, descrivendo le caratteristiche della nuova casacca della New Balance:



"La terza maglia del Liverpool della stagione 2018/19 presenta dei richiami alle divise che hanno caratterizzato le stagioni a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90 e si ispira, in particolare, alla divisa da gioco indossata nella stagione 1989/90 che vide il team di Kenny Dalglish vincere per la diciottesima volta il campionato inglese.



La nuova maglia è a girocollo, gli inserti e lo stemma del Liverpool e di NB sono di colore rosso. Questa nuova divisa commemora i tragici eventi di Hillsborough con il simbolo '96' racchiuso da fiamme eterne nella parte posteriore del girocollo. La divisa da trasferta del portiere è di colore rosa acceso con loghi e decorazioni (sulle maniche e sui calzettoni) di colore nero.



Questa divisa da gioco fa parte della campagna marketing 2018/19 del Liverpool il cui slogan è 'This Means More'dedicata a tutti i fan dei Reds nel mondo. Dove il calcio è uno stile di vita, lo stadio è la casa e la maglia è la propria identità".



PES 2019 sarà disponibile a partire dal 30 agosto su PC, PS4 e Xbox One.