WWE 2K19: ci sarà anche Ronda Rousey

L’atleta Olimpica, attrice, ex lottatrice e UFC Hall of Famer nonchè attuale Superstar WWE, “Rowdy” Ronda Rousey, farà il suo debutto virtuale in WWE 2K19 come bonus pre-order: tutti i giocatori che decideranno di acquistare il gioco in fase di lancio riceveranno il suo personaggio insieme a quello di Rey Mysterio, come potete notare dal video che ha annunciato l'iniziativa. WWE 2K19 sarà disponibile dal 9 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.