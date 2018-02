PES 2018 si arricchisce con le leggende di Milan e Inter

Gli sviluppatori di Pro Evolution Soccer 2018 festeggeranno l'imminente derby della Madonnina inserendo all'interno del gioco, nello specifico nella modalità myClub, le leggende delle due squadre milanesi del campionato di Serie A.



"Le leggende del Milan: Paolo Maldini e Ruud Gullit arriveranno su PES. Maldini è uno dei più grandi giocatori di sempre del Milan e ha vestito per tutta la sua carriera solo la maglia rossonera, aggiudicandosi tantissimi trofei. Gullit è stato uno dei principali interpreti dei successi internazionali del Milan verso la fine degli anni ‘80 ed è stato premiato con il World Soccer Player of the Year nel 1987 e nel 1989. Le Leggende dell’Inter: Javier Zanetti, Dejan Stanković, Walter Samuel e Francesco Toldo appariranno nella serie. Questi celebri giocatori hanno conquistato cinque scudetti consecutivi, la Coppa Italia e la Champions League nella stagione 2009/2010", si legge nel comunicato stampa che ha accompagnato l'annuncio.



I giocatori saranno ottenibili dall'1 all'8 marzo, come si evince anche dal filmato dell'iniziativa che vi lasciamo ammirare restando comodamente all'interno di questo articolo.



PES 2018 è disponibile dallo scorso settembre per PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One e Xbox 360.