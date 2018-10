Nintendo Switch: nuovo modello nel 2019

Stando a quanto riportato dal Wall Street Journal, che ha appreso la notizia da fonti interne ai distributori di Nintendo, la casa di Super Mario si sta preparando al lancio di una nuova console nell'estate del 2019.



Stiamo parlando di una versione aggiornata del Nintendo Switch, arrivato nei negozi nel marzo del 2017, con migliorie alle caratteristiche tecniche non ancora note, ma che sicuramente non avrà uno schermo OLED simile a quelli di iPhone X, XS e XS Max.



Il nuovo Switch, come accaduto con i diversi modelli di DS e 3DS, sarà completamente compatibile con l'edizione originale e servirà allargare l'offerta e le fasce di prezzo della console, in modo tale da poter mandare in pensione Nintendo 3DS. Continuate a seguirci per saperne di più!