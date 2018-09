Marvel's Spider-Man, Insomniac Games potrebbe svelare presto un nuovo progetto

Annunciare lo sviluppo di un nuovo videogioco tramite i social network è ormai una prassi comune nell'industria videoludica, ma farlo sfruttando un social network fittizio come quello incluso all'interno di Marvel's Spider-Man sarebbe una mossa inconsueta e decisamente originale per gli sviluppatori di Insomniac Games . Una volta che avrete completato la campagna del nuovo titolo dedicato all'Uomo Ragno, infatti, il social network che scimmiotta Twitter celerà un messaggio in cui Ted Price , presidente di Insomniac Games, parla di un nuovo gioco che la software house svelerà la prossima settimana . Date un'occhiata all'immagine di seguito, facendo attenzione ai possibili spoiler su alcuni momenti della storia.

Considerando il finale e le scene presenti dopo i titoli di coda, un sequel per il videogioco dell'Uomo Ragno non è assolutamente da escludere, ed è possibile che Insomniac Games sia intenzionata a sfruttare l'onda del successo per annunciare un secondo capitolo delle avventure di Peter Parker/Spider-Man. Tuttavia, è più probabile che l'azienda possa annunciare un nuovo gioco slegato dall'universo Marvel, magari un titolo in realtà virtuale o un progetto completamente differente.



In attesa di ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione di Marvel's Spider-Man, disponibile dallo scorso 7 settembre in esclusiva su PlayStation 4.