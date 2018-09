Marvel's Spider-Man si aggiornerà con la modalità New Game Plus

Nemmeno il tempo di arrivare sul mercato, che già si parla di novità per Marvel's Spider-Man, nuova esclusiva del catalogo PlayStation 4 sviluppata da Insomniac Games. Il gioco, lanciato lo scorso venerdì in Italia (qui la nostra recensione), si arricchirà presto della consueta modalità New Game Plus, che permetterà di ricominciare dall'inizio l'avventura mantentendo tutti i progressi ottenuti nella sessione precedente.



È quanto confermato dal team di sviluppo, che su Twitter ha confermato di essere al lavoro sulla rifinitura di questa modalità prima del lancio che avverrà tramite un aggiornamento gratuito.