Nella notte è andata in onda la trasmissione dedicata alle novità di Nintendo del mese di settembre 2018. Tra i tanti annunci sia per 3DS che Switch, spiccano un bel po' di video rilevanti dal lato della rivoluzionaria console ibrida della casa di Super Mario con gli annunci di Luigi's Mansion 3 (2019), Animal Crossing (2019), New Super Mario Bros. U Deluxe (11 gennaio 2019) e l'aggiornamento alla quarta versione di Splatoon 2 (Natale 2018). Ve li mostriamo tutti di seguito, buona visione!



Il trailer di annuncio di Luigi's Mansion 3