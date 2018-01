Life is Strange: Before the Storm, due edizioni fisiche a marzo

Square Enix ha annunciato due speciali edizioni fisiche del prequel di Life is Strange: saranno pubblicate il 9 marzo in Italia, in tutti i formati per cui il gioco è disponibile, ovvero PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam).



Insieme alle edizioni fisiche, il 6 marzo verrà anche pubblicato in tutto il mondo l’episodio bonus “Addio” in formato digitale.



Questa è la descrizione ufficiale di entrambe le versioni:



"La Limited Edition includerà un artbook con le immagini di Life is Strange: Before The Storm e la colonna sonora ufficiale su CD. Una Vinyl Edition separata sarà inoltre disponibile esclusivamente su Square Enix Store e includerà tutti i contenuti della Limited Edition e anche la colonna sonora ufficiale su un set esclusivo di vinili".



È la prima volta che Life is Strange: Before the Storm arriva nei negozi con delle edizioni fisiche: dal lancio ad oggi era stato reso disponibile solo digitalmente su PlayStation Store, Xbox Store e Steam. Per saperne di più, non perdetevi la nostra retrospettiva sulla serie e la recensione di Before the Storm.