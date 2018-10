Gli annunci di PS5 e Xbox Scarlett sono alle porte

Un'immagine realizzata dai fan che non rispecchia l'aspetto finale della prossima console Sony.

L'annuncio di PlayStation 5 e della prossima Xbox, nome in codice Scarlett, potrebbe essere molto vicino.



Sony, infatti, salterà il suo annuale appuntamento di fine anno con gli appassionati, la PlayStation Experience, per dedicarsi anima e corpo allo sviluppo delle esclusive già annunciate (Days Gone, Dreams e The Last of Us Part II), segno che non c'è spazio per svelare titoli in arrivo dopo il 2019 su PS4. Microsoft, invece, sta riscaldando i motori per l'X018, il ritorno degli eventi dedicati al mondo Xbox dove potremmo tornare a sentir parlare (e magari vedere per la prima volta) la nuova Xbox di cui si è già discusso durante lo scorso E3 di Los Angeles.



Ma c'è dell'altro: stando a un insider che è venuto in possesso di presunte informazioni sul nuovo gioco dei creatori di Batman: Arkham, che dovrebbe essere un videogioco dedicato alla Justice League, PS5 e Xbox Scarlett saranno svelate nei primi mesi del 2019, con i primi dettagli in arrivo proprio a fine anno.



Stiamo per assistere alla nascita della prossima generazione di console? A quanto pare sì, continuate a seguirci per tutti i dettagli!