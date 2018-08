Football Manager 2019 torna a novembre, ecco il primo trailer

SEGA ha annunciato lo sviluppo di Football Manager 2019, edizione annuale del manageriale calcistico sviluppato dal team Sports Interactive, che sarà disponibile in autunno su PC e dispositivi mobile. La nuova edizione includerà un design tutto nuovo, loghi ricreati da zero e nuove funzionalità, oltre all'aggiunta della licenza del campionato Bundesliga DFL.



Per la prima volta in 14 anni, Sports Interactive abbandonerà l’iconico protagonista di copertina Manager Man, rimpiazzandolo con il punto di vista di un allenatore intento a scrutare i giocatori all'ingresso in campo. Ecco la copertina ufficiale del gioco.