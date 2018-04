Donkey Kong Country: Tropical Freeze si mostra su Nintendo Switch

È stato uno dei grandi, grandissimi capolavori dell'era Wii U e ora sta per tornare con una versione per Nintendo Switch riveduta e corretta. Una grafica più pulita, caricamenti migliorati e un nuovo personaggio, Funky Kong, sono le caratteristiche principali di Donkey Kong Country: Tropical Freeze, in arrivo sulla console ibrida giapponese il 4 maggio. Tutte novità che sono ben illustrate nel lungo filmato di gioco che vi proponiamo all'interno di questo articolo, buona visione!