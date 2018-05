Battlefield 5 è ufficiale, a ottobre su PC, PS4 e Xbox One

Il gioco sarà ambientato nella seconda guerra mondiale e sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 19 ottobre.



Battlefield V proporrà agli appassionati tre modalità principali: quella multiplayer, quella single-player con le "War Stories" e quella cooperativa "Combined Arms". A questo giro non ci saranno DLC a pagamento e nemmeno il Premium Pass: grazie al nuovo "Tides of War", lo sparatutto in prima persona sarà costantemente aggiornato gratuitamente con nuovi eventi, sfide, battaglie e ricompense.



"Battlefield e DICE tornano dove tutto è iniziato: la seconda guerra mondiale. Tornando alle nostre radici, abbiamo voluto qualcosa di nuovo e moderno. La nostra vision con Battlefield V è di raccontare i tanti lati inesplorati del conflitto che ha cambiato il mondo. La scala di ogni battaglia e il livello di coinvolgimento è differente da quanto fatto fino ad ora in Battlefield, e un’esperienza fantastica attende i giocatori", sono state le parole del General Manager di DICE, Oskar Gabrielson, in fase di annuncio.



Chi pre-ordinerà la Deluxe Edition del titolo avrà l'accesso anticipato di 3 giorni (16 Ottobre), mentre i membri EA Access per Xbox One e Origin Access per PC potranno unirsi al Play Frist Trial dal giorno 11 Ottobre. I giocatori che pre-ordineranno qualsiasi edizione del gioco con avranno accesso anticipato alla Open Beta e altri bonus come customizzazioni per i soldati e accesso a incarichi speciali nella settimana del lancio.