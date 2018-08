All Pass, la rivoluzione di Microsoft: Xbox One, Game Pass e Xbox Live con un singolo abbonamento mensile

Tra pochi mesi, il mercato dei videogiochi potrebbe essere sensibilmente diverso da quello che conosciamo attualmente. Sì, perché dopo gli operatori telefonici, gli emittenti televisivi e altri produttori di servizi nel mondo del digital entertainment, anche Microsoft starebbe puntando a un servizio in grado di offrire agli utenti interessati il meglio del marchio Xbox . Stando alle ulteim indiscrezioni riportate da Windows Central, l'azienda statunitense avrebbe in serbo il lancio di un nuovo servizio chiamato Xbox All Access , che metterà a disposizione degli utenti una console Xbox One , un abbonamento a Xbox Live e una sottoscrizione a Xbox Game Pass in cambio di un contributo mensile.

Nella fattispecie, le indiscrezioni parlano di un taglio da 22 dollari per ottenere una Xbox One S con Xbox Live e Xbox Game Pass, mentre coloro interessati al meglio che Xbox ha da offrire potranno optare per la sottoscrizione da 35 dollari al mese e ottenere una più performante Xbox One X.



Il servizio permetterebbe così di ammortizzare l'investimento per l'acquisto di una nuova console con un comodo abbonamento mensile, con un contratto minimo di due anni, al termine dei quali la console diventerà ufficialmente di proprietà dell'utente senza particolari sovrapprezzi, permettendo al contrario di risparmiare una manciata di dollari rispetto al prezzo abituale.



Considerando il prezzo di Xbox One X (499 dollari), l'abbonamento a Xbox Live (59 dollari per un anno) e quello a Xbox Game Pass (9,99 dollari al mese), in un periodo di 12 mesi il servizio Xbox Game Pass permetterebbe di "risparmiare" ben 257 dollari, che saranno poi splamati nel periodo biennale offrendo un reale risparmio poi di circa 17 dollari.



Acquistando Xbox One X e l'abbonamento a Xbox Live e Xbox Game Pass da 12 mesi regolarmente, l'utente dovrebbe pagare 677,88 dollari in un'unica soluzione, mentre con la nuova formula di Microsoft l'esborso annuale sarebbe di soli 420 dollari. Diverso il discorso nel lungo periodo: 856,76 dollari il prezzo totale acquistando Xbox One e pagando Xbox Live e Game Pass per due anni, 840 dollari invece l'esborso biennale con la formula Xbox All Pass.