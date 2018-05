100 milioni di dollari per realizzare Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider, l'ultimo capitolo della nuova trilogia che racconta le origini di Lara Croft, è costato una cifra che oscilla tra i 75 e i 100 milioni di dollari.



A dichiararlo è stato David Anfossi, responsabile di Eidos Montreal, società di sviluppo del gruppo Square Enix, azienda giapponese dietro Final Fantasy e Kingdom Hearts.



Riferendosi all'enorme cifra spesa per realizzare il gioco, di cui vi abbiamo parlato nel dettaglio qui, Anfossi ha precisato che: "si tratta solo della somma relativa alla produzione, perché sono stati necessari quasi 35 milioni dollari per la campagna promozionale".



Shadow of the Tomb Raider è in sviluppo per PC, PlayStation 4 e Xbox One in collaborazione con Crystal Dynamics, studio responsabile dei precedenti capitoli della serie e del prossimo videogioco ufficiale degli Avengers. Il titolo arriverà nei negozi il prossimo 14 settembre.