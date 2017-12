Videogioco storico per questo video dello youtuber Sodin: Happy wheels. Non è spiegabile da quanto è assurdo, sicuramente però è da provare. Si tratta di un gioco di abilità su ruote, che possono essere quelle di una bici ma anche di una carrozzina, mischiato a scene di sangue degne di Tarantino. Per altri divertenti video seguici su Blasteem Gaming!