"Venduti F-52 alla Norvegia", nuova gaffe di Trump: quei jet sono virtuali

Gli Stati Uniti hanno venduto F-52 alla Norvegia. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il grande affare in pompa magna mercoledì, durante la conferenza stampa congiunta con la premier norvegese Erna Solberg, alla Casa Bianca. Ma al Washington Post la "papera" non sfugge. Quei caccia infatti, di fatto, non esistono, "sono jet immaginari che è possibile guidare se si è accaniti giocatori di 'Call of Duty: Advanced Warfare'".