World press photo of the year, il vincitore è Schemidt

Neil Aldrige che vince il 1 ° premio della categoria "Ambiente - Singles". L'immagine mostra un giovane rinoceronte bianco meridionale, sedato e bendato, che sta per essere rilasciato allo stato selvatico nel Delta dell'Okavango, in Botswana, il 21 settembre 2017, dopo il suo trasferimento dal Sud Africa per proteggerlo dai bracconieri.