Usa, un acrobata prova a saltare una supercar: finisce male

E' una disciplina che comprende i dettami delle arti marziali, della ginnastica artistica, della break dance e persino della capoeira. E' il tricking e Bailey Payne, ventunne acrobata americano, spericolatissimo, ne è un profondo conoscitore. In questo video si esibisce, raccogliendo una sfida molto pericolosa. Superare l'arrivo di un'Audi A8 in avvitamento. I primi tentativi vanno a buon fine, il numero riesce, ma, alla ricerca della perfezione, arriva il pericolo. Preso dalla stanchezza, Payne calcola male i tempi nell'ultimo tentativo e viene colpito di striscio alla gamba destra durante il salto. Per fortuna, se la cava soltanto con qualche livido e con un leggero gonfiore. Ma poteva andargli decisamente molto peggio.