Usa, non scorda promessa fatta alle elementari: quarterback porta ex compagna down al ballo

Si era promesso di portarla al ballo e ora ci è riuscito. La storia di Mary Lapkowicz e Ben Moser, cominciata tra i banchi di scuola, sta commuovendo la rete. Mary è nata con la sindrome di Down e, mentre frequentavano quelle che da noi sono le scuole elementari, Ben si è sempre preoccupato che lei fosse felice. Alle medie si sono separati, ma lui non ha scordato la promessa fatta. Così, dopo anni, l'invito è arrivato davvero.

A raccontare il loro rapporto è Tracey Spogli, loro insegnante alle elementari: "Ben si sforzava sempre di coinvolgerla nei giochi e nelle attività. Se vedeva che non si divertiva, andava a parlarle; era costantemente attento". Un'amicizia diventata sempre più grande a partire dalla quarta elementare e della quale all'inizio non si erano rese conto nemmeno le rispettive madri.



Alla fine dell'anno, però, dopo essere stato alla festa di un cugino, la promessa di Ben a sua mamma: "Quando saremo grandi abbastanza, la porterò a ballare". Terminate le elementari, Mary si iscrive alla scuola del distretto di Central Dauphin, dove suo padre insegna matematica, mentre Ben va a Susquehanna.



Il nuovo incontro avviene alle superiori, grazie a una partita del campionato scolastico di football: lui è il quarterback della sua squadra, lei assistente dell'allenatore avversario. "Avevamo dei palloncini", dice Ben. "Ho scritto 'ballo' su uno e lo ho portato a lei". Sorpresa la reazione di Mary: "Non ci credevo, pensavo di andarci con amici".



Così, messa da parte la rivalità sportiva, un paio di settimane fa la promessa è stata mantenuta. E Mary, in un bellissimo abito color lavanda, ha potuto ballare accanto a Ben tra gli occhi ammirati delle compagne.