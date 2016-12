La telefonata di Mark Zuckerberg non si è fatta attendere e forse era prevedibile, ma ha rappresentato un altro grande momento di gioia per Candace Payne, la mamma 39enne che con il suo video con indosso la maschera di Chewbecca ha polverizzato ogni record di visualizzazioni su Facebook Live. Così, grazie alle oltre 141 milioni di visualizzazioni, record assoluto, ad accompagnare la donna dalla risata irresistibile a fare un giro a Palo Alto è stato proprio Chewbecca, in pelliccia sintetica. E le foto sono comparse proprio sul profilo di Mr Facebook.