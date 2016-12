10 marzo 2015 Usa: cerca la madre dopo 20 anni, la ritrova pubblicando una foto su Facebook L'immagine diventa virale sul social network e aiuta le due donne, Stacey Lee, oggi 23 anni, e Brenda Drake, a riabbracciarsi dopo una vita Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:22 - Sono rimaste separate per anni. Si sono ritrovate anche grazie alla Rete. Lei si chiama Stacey Lee, è americana e non vedeva sua madre, Brenda Drake, da quando, a soli due anni, fu affidata a suo padre insieme con i due fratelli. A lungo Stacey, oggi 23 anni, ha cercato di rintracciare Drake, ma senza fortuna. Finché ci è riuscita grazie ai social network.

E' stato il suo fidanzato a suggerirglielo: perché non provare a cercare la mamma via Facebook? Così, racconta l'Huffington Post, la ragazza si è fatta scattare una foto con un cartello in cui erano scritte tutte le informazioni su sua madre. E l'ha condivisa su Facebook, sperando che qualcuno la potesse aiutare.



Ecco il testo del messaggio: "Sto cercando mia madre, Brenda Elizabeth Davies (potrebbe avere un altro nome oggi), nata a Leyland. Io sono nata a Manchester General il 21 ottobre 1991 e ho altri due fratelli, entrambi figli di mia madre. Se avete qualche notizia su di lei, per favore, mettetevi in contatto con me".



La foto è subito diventata virale in Rete, attirando l'attenzione di tantissimi utenti di Facebook, che l'hanno condivisa più di 100mila volte. E' bastato un giorno perché Kerianne Davies, che dice di essere cugina di Stacey, la contattasse per farle incontrare Drake. Le due donne hanno così potuto abbracciarsi per la prima volta, dopo 21 anni.



"Sono andata a incontrarla in un pub - racconta Stacey -. Quando l'ho vista, ci siamo abbracciate e abbiamo pianto insieme. E' stato così emozionante. Ci siamo guardate a lungo. E abbiamo visto che ci assomigliamo".



Stacey ha cominciato a cercare sua madre da teenager, ma temeva che fosse morta o che fosse andata all'estero. Ma dopo aver sentito il racconto di tanti ricongiungimenti con l'aiuto dei social media, ha deciso di provarci. Stacey ha poi saputo che Brenda aveva cambiato il suo cognome dopo essersi sposata. E ha scoperto di avere altri quattro fratellini.



"Mi dispiace di aver perso i contatti con i miei primi tre figli - ha detto Brenda -. Li avevo cercati per un po' ma non ero mai riuscita a rintracciarli. Quando ho ricevuto quel messaggio su Facebook da parte di Stacey, non potevo crederci. Sono felice di averla ritrovata. E presto incontrerò anche gli altri miei due figli".