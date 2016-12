Tokyo, droni con retino a caccia di loro simili non autorizzati a volare

Il Giappone ha deciso di allargare i divieti in materia di droni per scongiurare possibili attacchi dal cielo e la polizia di Tokyo ha messo a punto la sua squadra per fermare i piccoli velivoli. E' composta da altri droni "armati" di un retino in grado di agganciare l'apparecchio non autorizzato a volare e riportarlo a terra. "I terroristi potrebbero attaccarci con droni carichi di esplosivo - spiega un funzionario della polizia giapponese -. Dobbiamo proteggere la nostra nazione".