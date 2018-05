Un video mostra come nasce la torta del Royal wedding

Manca davvero pochissimo al Royal wedding. Tra meno di ventiquattro ore il principe Harry e Meghan Markle si uniranno in matrimonio nella Cappella di San Giorgio, a Windsor. Da cinque giorni, Claire Ptak, la proprietaria di Violet Bakery, la pasticceria scelta dai promessi sposi per confezionare la torta nuziale, sta lavorando nelle cucine di Buckingham Palace per realizzare la royal cake.



La pasticcera ha rivelato alcuni dettagli sul dolce reale. Si tratta di una torta a più strati, i cui ingridenti principali sono limoni di Amalfi e sciroppo di fiori di sambuco provenienti da Sandringham, la tenuta di campagna della famiglia reale. Il tocco finale? Una decorazione floreale.