Nozze Harry-Meghan, guarda dove i due futuri sposi trascorreranno la loro ultima notte da single

Il conto alla rovescia è cominciato da giorni e la data del matrimonio è sempre più vicina. Ma dove trascorreranno la loro ultima notte da single, ovvero il 18 maggio, Meghan Markle e il principe Harry? Lei alloggerà con la madre Doria Ragland in un lussuoso hotel di campagna, la Cliveden House , ex residenza di Lord Astor. Lui sarà con il fratello, il principe William al Coworth Park Hotel...

La "Cliveden House" è un'antica residenza di campagna britannica, sul Tamigi, a sole 10 miglia (16 km) dal Castello di Windsor, dove si terranno le nozze del 19 maggio. Diventata oggi un lussuoso hotel 5 stelle è stata resa famosa per il suo ruolo in uno scandalo degli anni '60 che scosse l'élite politica e sociale britannica. Nel 1961, il segretario alla guerra John Profumo incontrò la ballerina diciannovenne Christine Keeler durante una festa proprio a Cliveden. La loro relazione fece quasi crollare il governo quando emerse che la Keeler aveva avuto un "affair" anche con un addetto navale sovietico.

L'hotel, oggi, promuove anche il "Profumo Affair Break" sul suo sito web.



Il Principe Harry dormirà invece al Coworth Park ad Ascot, nel Berkshire, a 30 minuti di auto dalla Cappella di San Giorgio a Windsor. Immerso in idilliaci giardini privati, la Dower House, il cottage privato dove alloggeranno Harry e William, comprende tre camere da letto con letti king-size e en-suite, tutte dotate di vasche da bagno personalizzate in rame, perfette per un bagno rilassante prima del grande giorno. I due fratelli reali potranno anche godere di uno chef personale.