Volti e corpi di quasi 175 anni fa, in pose ed espressioni che oggi ci appaiono troppo "serie" se non addirittura inquietanti: sono i soggetti di quelli che vengono ritenuti i primi ritratti fotografici della storia. Le immagini, undici dagherrotipi ricolorati in laboratorio, sarebbero state scattate dal leggendario fotografo americano Matthew Brady negli Anni 40 dell'Ottocento, probabilmente all'interno del suo studio di New York.