L'avvento e la diffusione dei mezzi di trasporto personali ha rivoluzionato la vita di miliardi di persone , dando vita a cambiamenti epocali nelle abitudini e nello stile di vita. Dal sogno rinascimentale dei "carri in grado di spostarsi da soli" e dal motore a vapore di Cugnot (XVIII secolo), l'industria dei motori conobbe uno sviluppo inedito tra Ottocento e Novecento con lo sviluppo e l' affermazione dei modelli a benzina . Una serie di fotografie a colori dei primi anni del secolo scorso mostra automobili e motoveicoli dal gusto decisamente d'antan.

Le foto a colori dei mezzi di trasporto di inizio Novecento IPA 1 di 11 IPA 2 di 11 IPA 3 di 11 IPA 4 di 11 IPA 5 di 11 IPA 6 di 11 IPA 7 di 11 IPA 8 di 11 IPA 9 di 11 IPA 10 di 11 IPA 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Gli scatti mostrano macchine da corsa pronte a sfrecciare lungo le strade nel 1922, uomini che osservano un incidente automobilistico in America nel 1923 e un postino che svolge il suo lavoro in moto nel 1915. A restituire il colore alle immagini è stato un fotografo austriaco, Mario Unger.



Tra i soggetti più interessanti, spiccano la prima donna a ottenere una patente di guida a Washington, in posa con il suo veicolo nel 1937, e il primo meccanico ufficiale di Formula 1 austriaco nella sua vettura realizzata su misura.