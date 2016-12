Era il 5 luglio 1946 quando venne lanciato sul mercato quello che sarebbe diventato una vera e propria icona della moda femminile: il bikini. Dalla prima storica indossatrice Micheline Bernardini alla mitica Brigitte Bardot, dalla bellissima Marilyn Monroe a Jayne Mansfield a Sue Lyon: in settant'anni il "due pezzi" per eccellenza ha collezionato indossatrici d'eccezione, creando non poco clamore e "scandalo". Ma al di là della moda, il bikini ha rappresentato come poche altre cose l'emancipazione femminile e quella "rivoluzione" dei costumi e della morale che, anche e soprattutto in Italia, ha dato il via a una nuova epoca.

La storia del moderno bikini muove i suoi primi passi all'inizio del Novecento, per poi imporsi sulla scena internazionale negli anni '30, con lo sviluppo di nuovi materiali come lattice e nylon. In questo periodo le scollature cominciano ad accentuarsi e all'inizio degli anni '40 iniziano a fare il loro ingresso trionfale nella moda i cosiddetti "due pezzi". Il tessuto aderisce sempre più al corpo femminile, esaltandone le forme. Il tutto con il dichiarato intento di fornire alle donne un capo che consentisse loro di "prendere il sole" e di "fare il bagno" allo stesso tempo, in un periodo storico in cui il turismo marittimo stava decollando.



L'anno della "bomba" è il 1946. Un capo di abbigliamento, per la prima volta, "osava" mostrare l'ombelico di una donna in un luogo pubblico. Settant'anni dopo il bikini è passato alla storia della moda come il simbolo del coraggio e del desiderio di rivalsa delle donne del Dopoguerra. La rivoluzione era appena cominciata. Soltanto qualche anno dopo, negli anni ‘50, toccava alle pin up dominare le scene con le loro forme morbide e gli inconfondibili costumi a vita alta. Il costume da bagno diventa così un'icona sexy di moda femminile.



Una tendenza, questa, che trovò la testimonial perfetta nella bellissima Marilyn Monroe, indimenticabile nel suo costume intero bianco. L'esempio arriva anche da Brigitte Bardot, che nel film del 1957 "E Dio creò la donna" si fa portavoce di un autentico incoraggiamento a sfoggiare il bikini rivolto a quelle ragazze ancora troppo "castigate". Sono gli anni in cui il bikini inizia a prendere piede anche in Italia, grazie alla bellissima Sophia Loren, che nel 1950 vinse il titolo di Miss Eleganza con un due pezzi in raso.



L'origine del nome - Il nome è ispirato a quello dell'Atollo Bikini, l'arcipelago del Pacifico in cui proprio nei giorni del lancio del due pezzi sul mercato, gli Stati Uniti stanno conducendo test nucleari. Il suo inventore, il sarto francese Louis Réard, è entrato nella leggenda della moda.