Sospesa dalla torre di Dubai: le foto estreme di una modella russa

Cosa non si farebbe per apparire? Viki Odintcova, modella russa 23enne, non si limita a mostrare le curve sulla sua pagina Instagram. Ha inserito anche le foto scattate su un set estremo, sospesa a 300 metri: la Torre Cayan, conosciuta anche come Torre Infinito, di Dubai, con il record di grattacielo più alto del mondo fino al 2013. E le pose sono da brividi.