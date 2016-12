Social, attivato generatore automatico di commenti di Gianni Morandi

E' il vip più social d'Italia: Gianni Morandi, dalla sua pagina Facebook, non risparmia aggiornamenti quotidiani postando momenti della sua vita privata attraverso foto e video, e rispondendo imperterrito a tutti i fan che gli inviano saluti e messaggi. E ad ogni suo commento giù una pioggia di like. Così è finito al centro della satira. E dopo il generatore automatico di immagini per Expo 2015, non poteva mancare il generatore automatico di commenti di Gianni Morandi.