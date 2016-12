Singapore, sembrano oggetti e animali veri: ecco i dipinti iper realistici su legno

Ivan Hoo ha una vera e propria passione per il legno. L'artista autodidatta da Singapore utilizza pastelli, matite e inchiostro per riprodurre su tavolette di legno animali, oggetti, situazioni così realistici da sembrare veri, vivi e tangibili. "Ho sempre voluto realizzare delle opere d'arte che provocassero gli occhi e la mente. Lavorando col legno, ho a disposizione molte dimensioni e idee per creare dipinti molto vicini alla realtà", spiega l'artista. Ecco i suoi disegni più riusciti.