Lo shopping miete vittime a tutte le latitudini, figuriamoci quando si può uscire dal negozio senza passare dalla cassa. Così sembra un assalto di cavallette lo spettacolo al quale hanno assistito le guardie di sicurezza del Lulu Shopping Center and Hypermarket di Abu Dhabi, Emirati Arabi. Durante il Ramadan, e precisamente il 29 maggio, il centro commerciale ha regalato mezz'ora di acquisti gratuiti alle sue clienti che non se lo sono lasciato dire due volte. Il risultato, ripreso dallo smartphone di un bodyguard agli ingressi e diventato virale nelle ultime ore, immortala decine di donne in abaya nero e burqa assaltare letteralmente gli espositori con abiti colorati che volano via, di mano in mano, in pochi istanti.