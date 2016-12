Selfie cimiteriali, sui social espode la mania: scatti e pose anche ai funerali

Sui social è selfie-mania cimiteriale 1 di 10 Sui social è selfie-mania cimiteriale 2 di 10 Sui social è selfie-mania cimiteriale 3 di 10 Sui social è selfie-mania cimiteriale 4 di 10 Sui social è selfie-mania cimiteriale 5 di 10 Sui social è selfie-mania cimiteriale 6 di 10 Sui social è selfie-mania cimiteriale 7 di 10 Sui social è selfie-mania cimiteriale 8 di 10 Sui social è selfie-mania cimiteriale 9 di 10 Sui social è selfie-mania cimiteriale 10 di 10 Sui social è selfie-mania cimiteriale leggi dopo slideshow ingrandisci

La voglia irrefrenabile di immortalarsi davanti allo specchio non si ferma nemmeno davanti alla morte di amici e familiari. C'è chi si mette in posa mettendo in evidenza l'abito nero scelto per l'occasione, chi vuole ricordare la nonna fotografandosi accanto alla bara aperta, chi si fa il selfie in chiesa durante il funerale o con il cimitero di sfondo. C'è da dire comunque che sui social network la mania colpisce non solo i giovani, ma anche i più grandi. Ci sono intere famiglie si fotografano sorridenti per ricordare la morte del caro estinto e uomini vanitosi che vogliono mostrare la loro cravatta scura.



Ma non finisce qui. Tanto per rimanere in tema "mode del momento", c'è anche chi, durante la cerimonia funebre, preferisce giocare a Pokemon Go e fotografare Pikachu proprio in prossimità della bara. Una cosa è certa: il cosiddetto "selfie chi può" sta sfuggendo un po' di mano.