Sankt Moritz, turista cinese spende 8733 euro per un bicchiere di whisky

Non ha badato a spese un turista cinese in visita a Sankt Moritz: nel bar dell'Hotel Waldhaus am See, è stato attratto dal rarissimo Macallan millésimé, un whisky del 1878 e non ha resistito a berne un bicchiere. E poco è importato se i due centilitri di quelle preziose gocce gli sono costati ben 8733 euro (9999 franchi svizzeri): il turista si è detto ugualmente soddisfatto!